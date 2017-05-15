Жители Башкирии на Ураза-байрам отдохнут три дня

Трехдневные выходные ожидают жителей республики в связи с празднованием Ураза-байрам, сообщает пресс-служба минтруда.

Ураза-байрам в нынешнем году отмечается 25 июня, что совпадает с воскресеньем. Поэтому нерабочий праздничный день переносится с воскресенья на понедельник 26 июня. Продолжительность работы в пятницу, 23 июня, не сокращается.

Таким образом при пятидневной рабочей неделе выходными днями являются 24, 25 и 26 июня.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 25 июня в число календарных дней отпуска не включается.