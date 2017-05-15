В Башкирии студенческие и многодетные семьи получат дополнительную поддержку

Дополнительные мероприятия по повышению рождаемости наметило правительство республики, сообщает пресс-служба минтруда.

План рассчитан на 2017 – 2020 годы. Он предполагает увеличение числа новорожденных в 2018 году на 3 тыс. 580 человек, в 2019-м – на 3 тыс. 620, в 2020 году – на 3 тыс. 710 человек. Таким образом республика в 2020 году достигнет уровня 2015-го - 59,3 тыс. новорожденных.

В числе мероприятий снижение числа абортов и младенческой смертности, увеличение числа ЭКО, диагностика и лечение нарушений репродуктивного здоровья мужчин.

Предусмотрено также создание рабочих мест, развитие гибких форм занятости для семей с детьми, предоставление им услуг на дому. Студенческим семьям выделят отдельные комнаты в общежитиях и создадут для них группы по присмотру за детьми.

Будет решаться и жилищный вопрос. Бесквартирным молодым семьям будут предоставлять земельные участки, при рождении первого ребенка они будут получать единовременную выплату в 300 тыс. рублей. Поможет решить проблему и программа обеспечения жильем нуждающихся до 2025 года.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для студенческих семей с детьми и многодетных семей. Среди них единовременная выплата при рождении ребенка в 100 тыс. рублей и повышение до 3 тысяч рублей специального пособия семьям студентов и аспирантов очных отделений, увеличение до 6 тыс. рублей ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям с детьми от полутора до трех лет, льготы по транспортному налогу.

– Данные вопросы будут рассмотрены по итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2017 года, – уточнила директор департамента социальной политики аппарата правительства РБ Зулфия Гарифуллина.