Житель Башкирии оштрафован за хранение нагана

Мелеузовский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконно хранении оружия.

В сентябре 2015 года мужчина нашел в лесном массиве Мелеуза револьвер образца 1895 года, 45 патроном к нему, а также 32 пистолетных патрона и 51 спортивно-охотничий патрон. Найденное он хранил в гараже до тех пор, пока патроны и револьвер в ходе обыска не обнаружили полицейские.

Обвиняемый, являющийся ветераном труда, ранее не был судим и к административной ответственности не привлекался. Вину свою он признал и активно способствовал раскрытию преступления, в связи с чем суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в 35 тысяч рублей, которые он должен уплатить в течение семи месяцев, сообщается на сайте Верховного суда РБ.