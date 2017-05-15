Уфимцу дали 220 часов обязательных работ за пьяное вождение

Мировой судья Ленинского района столицы признал 31-летнего Ильдара Загитова виновным в повторном вождении в нетрезвом состоянии, сообщает районная прокуратура.

В феврале сотрудники ГИБДД задержали на улице Камышлинской водителя, находившегося за рулем «Акцента» в пьяном состоянии. Как выяснилось, уфимец был лишен прав в феврале прошлого года за аналогичное нарушение.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 220 часам обязательных работ и лишил прав на два с половиной года.