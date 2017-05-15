«Чистая Сакмара» добралась до Зилаирского района

На берегу Сакмарского водохранилища баймакцы торжественно передали эстафету своим соседям.

Двадцать дней жители десяти сельских поселений Баймакского района расчищали и облагораживали реку Сакмара. На ее берегу расположились 23 сел и деревень.

– В акции участвовали более пяти тысяч человек, – говорит глава райадминистрации Ильшат Ситдиков. – Самому младшему участнику было 6, самому старшему – 80 лет. Собрано и вывезено около 100 тонн мусора.

Не остались без внимания и берега других водоемов. Большая работа проделана возле водопада Гадельша, озер Талкас и Графское. В рамках акции «Чистые берега» прошли субботники на реках Зилаир, Ургаза, Туяляс, очистили пруд Юлалы. Жители села Мерясово и Баймака поддержали акцию «Чистый Таналык».

Кроме того, к акции «Чистая Сакмара» в Баймакском районе подключились коллективы электриков, газовиков, прокуратуры, полиции. Сюда приезжали эко-десанты из соседнего Сибая.

– С большим удовольствием приехал в родную деревню и внес свою лепту, – говорит мэр Сибая Халит Сулейманов. – Отрадно, что пример соседей оказался заразительным. Сибайцы тоже вышли на берега водоемов. Расчищены берега рек Туяляс и Карагайлы. Кстати, буквально в прошлом году русло Карагайлы расширили.

К эстафетете подключились и жители Абзелиловского района.

– У нас прошла декада «Живая вода», – говорит глава райадминистрации Рим Сынгизов. – Абзелиловцы поработали на берегах рек Большой и Малый Кизил, Кага, Янгелька, Аналык, озера Якты-куль, Суртанды, Сыбаркуль и Атавды.

Теперь к акции «Чистая Сакмара» подключились зилаирцы. Река Сакмара на территории их района протекает мимо четырех сельских поселений.

– Мы не подведем, – заверил глава райадминистрации Ильгиз Фаткуллин. – Более того, на берегах Сакмары уже начата санитарная расчистка.

Как символ объединения всех, кому не безразлична судьба Сакмары, зилаирцы передали баймакцам куклу Мать нации, оберег реки. Это работа жительницы деревни Кашкарово Илюзы Бураншиной.

Напомним, решение о масштабной акции «Чистая Сакмара»приняли на мартовской Всероссийской научно-практической конференции, прошедшей в столице Зауралья. Идея принадлежит жителю деревни Чингизово Баймакского района Файзрахману Усманову.