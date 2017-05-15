На Башкирию надвигается московский ураган

Ураган, наделавший много бед в Москве, движется в сторону Башкирии, сообщает Башгидромет.



По прогнозам синоптиков, ураган пройдет по северу республики, но такой интенсивности, как в столице России, достигать не будет. МЧС уже передало штормовое предупреждение на 31 мая, в котором говорится о порывах ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, в северных районах ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Напомним, вчера в Москве во время урагана погибли 12 человек, около 150 человек получили ранения. Повалены сотни деревьев, сорваны крыши с домов, перевернуты остановочные павильоны.