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30.05.17 | 15:32 НОВОСТИ | Архив новостей
Скульптору Александру Козинину Российская Академия Художеств вручили медаль «Достойному»
Этой награды он удостоился за создание памятника великого поэта для села Шабагиш в Куюргазинском районе.
Там уже почти сорок лет действует школьный музей Пушкина под руководством заслуженного учителя РБ Рафика Аминева.
Над пушкинской скульптурой для Башкирии художник трудился бескорыстно. Проехав на автомобиле не одну тысячу верст с супругой, он передал в дар музею своё творенье.
К слову, медаль «Достойному», учрежденная императрицей Елизаветой, была вручена в свое время И. Айвазовскому, К. Брюллову, О. Кипренскому, И. Репину, В. Сурикову.
Автор: Елена ШАРОВА
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