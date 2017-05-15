В Уфе девочка играла на окне восьмого этажа

Сотрудники Службы спасения предотвратили несчастный случай, который мог произойти с маленькой девочкой в Сипайлово, сообщает пресс-служба учреждения.

Тревожное сообщение поступило из дома по улице Бикбая, 29. Очевидцы сообщили, что на окне в квартире на восьмом этаже стоит девочка и играет с оконной рамой, то открывая, то закрывая ее.

Когда сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы прибыли на место, ребенок стоял на подоконнике, но окно было затворено. Несколько спасателей поднялись наверх и убедили малышку отойти от окна. Остальные, надев альпинистское снаряжение, были готовы спуститься к девочке по веревке.

По словам соседей, ребенку пять лет, и девочка остается дома в одиночестве уже не первый раз. Когда прибыли полицейские, малышка открыла им дверь.