В Уфе перед судом предстанет бывший начальник станции «Бензин»

30.05.17 Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 37,5 млрд рублей

30.05.17 Кабинеты, где уфимские выпускники напишут ЕГЭ , оснастят металлодетекторами

30.05.17 На хадж в Саудовскую Аравию намерены отправиться 600 паломников из Башкирии

30.05.17 Консолидированный бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 9,5 млрд рублей

30.05.17 Ежегодный уфимский «Парад колясок» состоится в этом году 24 июня

30.05.17 В Уфе 1 июня состоится ярмарка вакансий для молодежи

30.05.17 Под Уфой леса обработали от вредителей

30.05.17 Башкирия предложила включить в экологический проект «Оздоровление Волги» два региональных объекта

30.05.17 Власти Уфы планируют занять у банков 600 млн до конца года

30.05.17 В Уфе появится интерактивный исторический парк

30.05.17 Жительница Башкирии, копая погреб, нашла гранату