В Стерлитамаке следственные органы проводят проверку по факту падения ребенка с высоты

Доследственную проверку по факту падения из окна трехлетней девочки проводит следственный отдел следственного управления Следкома России по РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, девочка была дома с восьмилетней сестрой, мать находилась на работе. Ребенок забрался на подоконник и оперся об москитную сетку. Сетка не выдержала, и девочка выпала из окна третьего этажа. Ребенок госпитализирован с различными травмами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.