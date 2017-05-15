В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров

Она пройдет в филиале центра занятости населения по Калининскому району, сообщается на сайте городской администрации.

Мини-ярмарка вакансий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста пройдет 6 июня по адресу: улица Спартака, 13. Сюда будут приглашены представители предприятий всех видов экономической деятельности и различных форм собственности.

Начало в 10.30. Заинтересованные работодатели могут обратиться по телефонам: 264–71–51, 242–42–58.