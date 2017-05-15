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30.05.17 | 15:00 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии осужден убийца годовалого ребенка
Суд приговорил его к девятигодам заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, в качестве морального ущерба с него будет взыскан 1 миллион рублей в пользу матери убитой девочки, сообщает Верховный суд РБ.
Верховный суд республики вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Краснокамского района Аяза Шавалеева.
В апреле прошлого года он находился в Агидельиу своей сожительницы. Уйдя на работу, женщина оставила с ним годовалую дочь. Шавалеев пригласил знакомого для распития спиртного. Во время пьянки ребенок помешал собутыльникам плачем. Шавалеев несколько раз ударил девочку по голове и по телу. От полученных травм она скончалась. Утром Шавалеев попытался скрыться, уехав в Нефтекамск, где был задержан.
В ходе следствия и судебного заседания убийца свою вину отрицал. По его словам, ребенка он не бил, труп обнаружил только утром. Эти утверждения были опровергеуты собранными уликами.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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