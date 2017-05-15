#Башкирия-В Башкирии осужден убийца годовалого ребенка
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30.05.17 15:32
Скульптору Александру Козинину Российская Академия Художеств вручили медаль «Достойному»
30.05.17 15:30
На Башкирию надвигается московский ураган
30.05.17 15:22
В Уфе перед судом предстанет бывший начальник станции «Бензин»
30.05.17 15:21
В Уфе девочка играла на окне восьмого этажа
30.05.17 15:18
В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров
30.05.17 15:14
В Стерлитамаке следственные органы проводят проверку по факту падения ребенка с высоты
30.05.17 15:09
Башкирия и Оренбургская область объединяют санаторно-курортные возможности
30.05.17 15:06
У монумента Дружбы в Уфе приземлилась цветочная пчела
30.05.17 15:00
В Башкирии осужден убийца годовалого ребенка
30.05.17 15:00
В уфимском парке "Первомайский" высадили березовую рощу
30.05.17 14:56
В Уфе восстановлена «Семья оленей»
30.05.17 14:54
Рустэм Хамитов: Башкирские санатории не смогут развиваться без частных средств
30.05.17 14:50
С бывшего директора «Башкиравтодора» взыщут 64 миллиона рублей
30.05.17 14:47
Житель Стерлитамака убил тётю из-за имущества
30.05.17 14:34
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
30.05.17 14:28
Уфимка зарезала супруга, пытавшегося её ударить
30.05.17 14:22
В Уфе частично перекрыли проспект Октября
30.05.17 13:25
Башкирское отделение партии "Зеленые" проведет фестиваль "Зеленая планета"
30.05.17 13:10
Экореабилитационный центр построят в Караидельском районе
30.05.17 11:33
В Уфе задержан интернет-мошенник
30.05.17 11:28
В Караидельском районе уволен терапевт-взяточник
30.05.17 11:21
Кугарчинскому району вернули землю, незаконно отчуждённую главой сельсовета
30.05.17 11:12
Уфимец приговорён к полутора годам колонии за хищение буя
30.05.17 11:02
В Уфе коммерсанту дали 3,5 года колонии за мошенничество
30.05.17 10:48
В Нуримановском районе три человека пострадали в столкновении «ВАЗов»
30.05.17 10:46
Башкирия признана одним из победителей V Национального чемпионата WorldSkills Russia
29.05.17 16:51
В Уфе религиозные деятели говорили о противодействии экстремизму
29.05.17 16:47
В Абзелиловском районе построили пешеходный мост
29.05.17 16:45
Темп сева в Башкирии сравнялся с прошлогодним
29.05.17 16:37
«Башнефть» перенесла выплату дивидендов
29.05.17 16:27
В Абзелиловском районе открыли памятник пограничникам
29.05.17 16:11
Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
29.05.17 15:58
В Уфе спасатели вытащили мужчину из реки
29.05.17 15:57
В Уфе муниципальное предприятие задолжало работникам 12 млн рублей
29.05.17 15:23
Citroen отзывает 30 тысяч автомобилей
29.05.17 15:08
В Башкортостане задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве
29.05.17 15:04
Мошенник «развёл» уфимца на 230 тысяч рублей по липовому объявлению в интернете
29.05.17 14:36
В центре Уфы разорили цветочные клумбы
29.05.17 13:31
Башкирские дзюдоисты стали победителями Кубка Европы
29.05.17 13:26
В Уфе проходит Гражданский форум
29.05.17 12:38
В Уфе определили победителей конкурса переводчиков
29.05.17 12:26
В уфимском колледже с учащихся брали деньги за пересдачу
29.05.17 11:07
В Башкирии в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
29.05.17 10:56
В Сибае воришка продемонстрировал ловкость рук
29.05.17 10:55
В Башкирии бензин становится все дороже
29.05.17 10:48
В Уфе пристав осуждён за превышение полномочий и подделку документов
29.05.17 10:41
Белоречанка признана виновной в умышленном уничтожении чужого имущества
29.05.17 10:40
В Белорецке разрисовали лошадь автомобильной краской
29.05.17 10:23
Бывшего начальника налоговой инспекции осудили за мошенничество
26.05.17 17:04
Уфимских полицейских накажут за халатность
26.05.17 16:17
"Синтетика" обошлась уфимцу в 3,5 года колонии
26.05.17 15:55
В Уфе осуждены два сотрудника угрозыска
26.05.17 15:45
Житель Башкирии пропил кроликов друга
26.05.17 15:24
В Башкирии три района завершили сев
26.05.17 15:10
В Уфе впервые состоится родительский форум
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