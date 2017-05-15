Темп сева в Башкирии сравнялся с прошлогодним

Аграрии республики посеяли 2,03 млн гектара яровых культур, отмечают в региональном минсельхозе.

Это на уровне прошлого года, хотя нынче сев начался минимум на две недели позже. Все потому, что хлеборобы республики сумели мобилизовать все силы и средства, повсеместно работы велись в две смены, констатируют в аграрном ведомстве.

Сейчас работы по яровому севу выполнены на 94 процента. Полностью завершили посевную кампанию в Балтачевском, Аскинском районах и Зауралье.