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29.05.17 | 16:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Темп сева в Башкирии сравнялся с прошлогодним
Аграрии республики посеяли 2,03 млн гектара яровых культур, отмечают в региональном минсельхозе.
Это на уровне прошлого года, хотя нынче сев начался минимум на две недели позже. Все потому, что хлеборобы республики сумели мобилизовать все силы и средства, повсеместно работы велись в две смены, констатируют в аграрном ведомстве.
Сейчас работы по яровому севу выполнены на 94 процента. Полностью завершили посевную кампанию в Балтачевском, Аскинском районах и Зауралье.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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