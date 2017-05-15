#Башкирия-Citroen отзывает 30 тысяч автомобилей
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29.05.17 16:47
В Абзелиловском районе построили пешеходный мост
29.05.17 16:45
Темп сева в Башкирии сравнялся с прошлогодним
29.05.17 16:37
«Башнефть» перенесла выплату дивидендов
29.05.17 16:27
В Абзелиловском районе открыли памятник пограничникам
29.05.17 16:11
Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
29.05.17 15:58
В Уфе спасатели вытащили мужчину из реки
29.05.17 15:57
В Уфе муниципальное предприятие задолжало работникам 12 млн рублей
29.05.17 15:23
Citroen отзывает 30 тысяч автомобилей
29.05.17 15:08
В Башкортостане задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве
29.05.17 15:04
Мошенник «развёл» уфимца на 230 тысяч рублей по липовому объявлению в интернете
29.05.17 14:36
В центре Уфы разорили цветочные клумбы
29.05.17 13:31
Башкирские дзюдоисты стали победителями Кубка Европы
29.05.17 13:26
В Уфе проходит Гражданский форум
29.05.17 12:38
В Уфе определили победителей конкурса переводчиков
29.05.17 12:26
В уфимском колледже с учащихся брали деньги за пересдачу
29.05.17 11:07
В Башкирии в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
29.05.17 10:56
В Сибае воришка продемонстрировал ловкость рук
29.05.17 10:55
В Башкирии бензин становится все дороже
29.05.17 10:48
В Уфе пристав осуждён за превышение полномочий и подделку документов
29.05.17 10:41
Белоречанка признана виновной в умышленном уничтожении чужого имущества
29.05.17 10:40
В Белорецке разрисовали лошадь автомобильной краской
29.05.17 10:23
Бывшего начальника налоговой инспекции осудили за мошенничество
26.05.17 17:04
Уфимских полицейских накажут за халатность
26.05.17 16:17
"Синтетика" обошлась уфимцу в 3,5 года колонии
26.05.17 15:55
В Уфе осуждены два сотрудника угрозыска
26.05.17 15:45
Житель Башкирии пропил кроликов друга
26.05.17 15:24
В Башкирии три района завершили сев
26.05.17 15:10
В Уфе впервые состоится родительский форум
26.05.17 14:49
В Башкирии состоится международный фестиваль «Бердэмлек»
26.05.17 13:37
Житель Уфы избил полицейского, не желая пускать его в квартиру
26.05.17 13:20
В Уфе украли электропроводку сразу из 12-ти автобусов
26.05.17 13:01
В Уфе женщина на «Киа» сбила восьмилетнего мальчика
26.05.17 12:55
В природном парке «Иремель» и заповеднике «Шульган-Таш» появится сотовая связь
26.05.17 12:49
Уфимец получил семь лет колонии за марки из Германии
26.05.17 12:33
Nissan отзывает более 42 тысяч автомобилей
26.05.17 12:22
В Салаватском районе водитель «Нексии» разбился при обгоне
26.05.17 12:16
В Башкирии водитель насмерть сбил велосипедиста
26.05.17 12:01
В Уфе причиной хлопка на улице Академика Королева стал разорвавшийся баллончик
26.05.17 12:01
В Башкирии обнаружены десятки нарушений при капремонте домов
26.05.17 10:43
В Ишимбае мастера ЖЭУ будут судить за упавший на ребенка снег
25.05.17 16:41
В Уфе двое парней избили и выстрелили в пассажира
25.05.17 16:36
В Башкирии впервые выявят лучшего пчеловода страны
25.05.17 16:35
В республике планируют создать один большой пчеловодческий кооператив
25.05.17 16:11
В Уфе наркоторговца приговорили к 12 годам колонии
25.05.17 15:51
В Башкирии замдиректора компании подозревается в мошенничестве с покрышками
25.05.17 15:23
Башкирию разделят на четыре зоны переработки отходов
25.05.17 14:59
В Учалинском районе состоится этно-фестиваль и состязание лучников
25.05.17 14:51
Белорецкая межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения при организации отдыха детей
25.05.17 14:47
Учалинец осужден за повторную езду в пьяном виде
25.05.17 14:40
Учалинская прокуратура потребовала выдать зарплату работникам торгового дома
25.05.17 12:53
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
25.05.17 12:03
На трассе Уфа-Оренбург снесут незаконно построенный объект
25.05.17 11:54
В Уфе высадили сибирские кедры
25.05.17 11:46
В Уфе прошли слушания по застройке Инорса-4
25.05.17 11:45
В потребительском обществе «Табыш» Нуримановского района сельхозрабочим не платили зарплату
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