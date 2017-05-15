В Башкирии состоится международный фестиваль «Бердэмлек»

С 7 по 12 июня в республике пройдет Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек», сообщила пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

В этом году он организован в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и подготовки к крупнейшему международному фестивалю традиционной культуры – Всемирной Фольклориаде.

Гостей будут принимать Дуванский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский, Белокатайский районы и Уфа. Ожидается, что в республику приедут представители Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки и Шри-Ланки.

В программе – этнофестиваль «Кыйгыр юлы», межрегиональный конкурс кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу), фольклорный праздник «Салават йыйыны», а также межрегиональный праздник русской песни и частушки.

Фестиваль завершится Гала-концертом, который пройдет 12 июня в рамках фестиваля «Сердце Евразии».