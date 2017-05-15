В Уфе женщина на «Киа» сбила восьмилетнего мальчика

26.05.17 Сегодня - День российского предпринимательства

26.05.17 Сегодня - День сварщика

26.05.17 Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 37,5 млрд рублей

26.05.17 В Башкирии за три года планируется заменить 2700 лифтов

26.05.17 Главный тренер «Уфы» Сергей Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

26.05.17 В Башкирии за год разыскали девятерых «срочников», сбежавших со службы

26.05.17 Кабинеты, где уфимские выпускники напишут ЕГЭ , оснастят металлодетекторами

26.05.17 Столицу Башкирии украсили цветочными зонтиками

26.05.17 В Москве прошла презентация культуры народов Башкортостана

26.05.17 На хадж в Саудовскую Аравию намерены отправиться 600 паломников из Башкирии

26.05.17 На фестивале «Сердце Евразии» в Уфе выступят музыканты из других стран и регионов России

26.05.17 В Башкирии пострадавшим на производстве вручили автомобили

26.05.17 Консолидированный бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 9,5 млрд рублей

26.05.17 В Уфе суд признал законным запрет гей-парада

26.05.17 Уфимец пытался расплатиться в магазине патронами от автомата Калашникова

26.05.17 На борьбу с клещами и комарами в Уфе выделили 2,5 млн рублей

26.05.17 В Башкирии МЧС предупреждает о дождях, грозах и шквалистом усилении ветра

26.05.17 Ежегодный уфимский «Парад колясок» состоится в этом году 24 июня

26.05.17 В Башкирии за информацию о пропавшей Яне Перчаткиной предлагают 300 тысяч рублей