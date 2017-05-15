В Уфе двое парней избили и выстрелили в пассажира

23- и 24-летний граждане Армении обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия», сообщает прокуратура Калининского района столицы.

По версии следствия, в декабре прошлого года ночью молодые люди подвозили прохожего и на улице Ферина стали требовать у него деньги. Получив отказ, злоумышленники избили пассажира, выстрелили ему в грудь из пневматического оружия и похитили имущества на 11 тысяч рублей.

Личности нападавших были установлены благодаря камерам видеонаблюдения. Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Обвиняемые частично признали вину, дело направлено в суд.