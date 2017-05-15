В Уфе наркоторговца приговорили к 12 годам колонии

Кировский райсуд столицы признал 29-летнего Салавата Хаертдинова виновным по статьям «незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

В июне прошлого года уфимец неоднократно сбывал знакомой наркотики и был задержан после очередной передачи запрещенных веществ. Кроме этого, полицейские изъяли у него наркотики, которые он хранил при себе и по месту жительства.

Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кировского района столицы.