В Башкирии замдиректора компании подозревается в мошенничестве с покрышками

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Салавата.

В 2012 году замдиректора ООО «РусПром» заключил договор купли-продажи с ООО «Нижегородский торговый дом» Белшина», подделав подпись директора. В последующем злоумышленник забрал со склада торгового дома автомобильные шины и покрышки, не намереваясь их оплачивать. Сумма ущерба компании составила более 840 тысяч рублей.

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.