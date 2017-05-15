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25.05.17 | 15:23 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирию разделят на четыре зоны переработки отходов
Республика потратила в прошлом году на ликвидацию незаконных свалок порядка шести миллиардов рублей, а строительство одного завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) обойдется от трех до пяти миллиардов рублей.
Об этом замминистра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин сообщил в Сибае участникам Всероссийской конференции «Экологические проблемы Южного Урала и пути их решения». Она организована Институтом стратегических исследований РБ.
Особую озабоченность чиновника вызывает ситуация в башкирском Зауралье – здесь нет подготовленных полигонов ТБО. Их работа «объективно невыгодна из-за больших территорий и малой плотности населения в субрегионе», отметил Ф.Яхин.
Выход министерство экологии видит в создании института регионального оператора. Ему будут предложены для работы четыре зоны - Уфа и северо-восток, север и запад Башкортостана.
«Зауралье, сложное с точки зрения работы с отходами, объединено в одну зону с промышленно развитым югом, куда входят Стерлитамак, Салават, Кумертау», пояснил замминистра.
По данным ведомства Башкортостан ежегодно производит до четырех миллионов кубометров отходов.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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