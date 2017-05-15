|
|
НОВОСТИ
25.05.17 14:51
Белорецкая межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения при организации отдыха детей
25.05.17 11:45
В потребительском обществе «Табыш» Нуримановского района сельхозрабочим не платили зарплату
25.05.17 10:35
В Уфе определили лучшего по профессии среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии
|
25.05.17 | 14:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Учалинском районе состоится этно-фестиваль и состязание лучников
Сотни участников из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья соберет этно-фестиваль «Ай, Уралым, Уралым», который пройдет с 14 по 16 июля в Учалинском районе.
Он будет проходить на территории Нурузовского сельского поселения в окрестностях деревни Гадельшино, на территории древнего городища Бакшай. Это древнейшее святилище, возраст которого насчитывает более 6,5 тысяч лет. В рамках этно-фестиваля запланировано проведение этно-конкурса «Потомки Урал батыра», конкурсов этно-коллективов и мастеров-изготовителей национального костюма.
Одним из самых ярких событий мероприятия станет международный фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы». Заявки на участие в турнире на сегодняшний день подали более 100 лучников из регионов России и иностранных государств – Казахстана, Киргизии, Польши, Венгрии.
В третий день фестиваля будут организованы туристические выезды по маршрутам на гору Иремель, в комплекс "Ахуновские менгиры", пирамиды в селе Уразово, Яшмовую гору Богасты в деревне Наурузово. В программе этно-фестиваля «Ай, Уралым, Уралым» также предусмотрено проведение концертов с участием творческих коллективов, мастер-классов по жанровым направлениям, ярмарок народных промыслов и ремесел.
Автор: Аниса ЯНБАЕВА
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35