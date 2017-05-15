В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)

25.05.17 Сегодня - Международный день пропавших детей

25.05.17 Сегодня - День филолога

25.05.17 Сегодня - Всемирный день щитовидной железы

25.05.17 Сегодня - Вознесение Господне

25.05.17 Сегодня - День Нерпенка

25.05.17 Сегодня - День полотенца

25.05.17 Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 37,5 млрд рублей

25.05.17 В Башкирии за три года планируется заменить 2700 лифтов

25.05.17 «Мегафон» предложил три вида компенсации за масштабный сбой в связи

25.05.17 Главный тренер «Уфы» Сергей Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

25.05.17 В Уфе на проспект С. Юлаева возвращены куница и телега

25.05.17 В Башкирии за год разыскали девятерых «срочников», сбежавших со службы

25.05.17 Кабинеты, где уфимские выпускники напишут ЕГЭ , оснастят металлодетекторами

25.05.17 Столицу Башкирии украсили цветочными зонтиками

25.05.17 В Москве прошла презентация культуры народов Башкортостана

25.05.17 В Уфе ремонтируют ливневки

25.05.17 В Башкирии в лидеры по росту цен вырвалась морковь

25.05.17 В Башкирии за информацию о пропавшей Яне Перчаткиной предлагают 300 тысяч рублей