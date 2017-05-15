На трассе Уфа-Оренбург снесут незаконно построенный объект

Незаконно построенный объект придорожного сервиса находится на 41 км дороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Приуралье».

Нарушения выявлены в ходе мониторинга Упрдором еще в 2014 году. Бизнесмен, не имея согласия владельцев автомобильной дороги, на оживленном участке трассы возвел объекты придорожного сервиса – кафе-бистро «Лилия», автомобильную стоянку, кафе «Буляк», автосервис, принадлежащий ИП Меликсетяну М.В.

В адрес владельца объекта дорожного сервиса неоднократно направлялись требования о получении технических требований и условий на обустройство объекта переходно-скоростными полосами, автомобильной стоянкой, освещением переходно-скоростных полос, техническими средствами организации дорожного движения. Однако эти требования владельцем объекта оставлены без внимания, поэтому в марте 2016 года Упрдор направило в суд иск о сносе зданий, сооружений и рекультивации земельного участка.

В январе 2017 года Арбитражный суд РБ обязал предпринимателя снести незаконно возведенные здания и строения на км 41+800 (около н. п. Старомусино Кармаскалинского района) федеральной автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург.

18 мая Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда это решение оставлено в силе. Решение о сносе незаконно возведенных зданий и строений вступило в законную силу. Владелец должен осуществить снос объектов в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.