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24.05.17 | 17:34 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: малые предприятия пока "не роятся" вокруг крупного нефтехимбизнеса
Усилия по созданию технопарков, малых и средних предприятий вокруг крупного бизнеса пока не привели к результатам. Такое мнение глава республики Рустэм Хамитов высказал на заседании совета по науке, посвящённом развитию нефтехимического комплекса Башкортостана.
«Сколь-либо значимо продвинуться в направлении создания «роя» малых предприятий вокруг условных «ульев» – крупных предприятий не удаётся», признал он.
По словам Рустэма Хамитова, госструктуры готовы сотрудничать «с крупным, средним, малым бизнесом по формированию такого рода предприятий, созданию пилотных установок для новых технологий производства востребованных продуктов малотоннажной химии».
Он призвал «коллективными усилиями» создавать научные полигоны, в том числе учебно-научно-производственный нефтегазовый полигон для отработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
Глава республики напомнил, что «бывшему и предбывшему» руководству «Башнефти» неоднократно предлагалось организовать такую структуру и отрабатывать технологии по добыче остатков нефти на старых месторождениях.
«Думаю, что сегодня новое руководство «Башнефти» уже по-другому реагирует на технологические новации, на предложения нашей науки», выразил надежду Рустэм Хамитов.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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