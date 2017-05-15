Сотрудниц салона сотовой связи Благовещенска обвиняют в мошенничестве

Как полагают правоохранительные органы, они оформляли на клиентов поддельные заявки на покупку мобильных телефонов в кредит.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за мошенничество в отношении 59-летней Люции Беляковой, 33-летней Юлии Сарвартдиновой и 25-летней Екатерины Маренковой. По данным следствия, сообщницы, две из которых работали в одном из салонов сотовой связи Благовещенска подделали 30 заявок на покупку мобильных телефонов и другой техники в кредит.

Для этого они использовали паспортные данные 22 клиентов и специальное программное обеспечение для связи магазина с банками.

Оформив договоры, женщины перепродавали мобильные телефоны, а прибыль делили между собой.

Чтобы скрыть аферу обвиняемые частично гасили кредиты, однако двум банкам они причинили свыше 750 тысяч рублей ущерба, сообщает республиканская прокуратура.