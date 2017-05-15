В Уфе девушка за рулем «Тойоты» сбила подростка на мопеде

ДТП произошло вечером 23 мая, сообщает городская госавтоинспекция.

Напротив дома № 44 по улице Беговой в поселке Базелеевка 31-летняя девушка на «Тойоте Королле» при движении задним ходом столкнулась с мопедом «Сигма» под управлением 12-летнего мальчика. Как выяснилось, дама ранее была лишена прав. Ребенок госпитализирован с травмой ноги.

За прошедший вторник в столице произошло 75 ДТП, пострадали два человека.