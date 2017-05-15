В Уфимском районе скотник упал и проломил череп

Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ и несоблюдение требований охраны труда на сельхозпредприятии, считают в Гострудинспекции по республике.

Установлено, что при раздаче сенажа коровам на ферме в деревне Камышлы, кормовая тележка, с которой проводилась раздача, резко тронулась с места, в результате чего мужчина упал на кормушку и получил ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние. Несчастный случай связан с производством, констатируют в ведомстве.

Виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму более 190 тыс. руб.