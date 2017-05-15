#Башкирия-В Уфимском районе скотник упал и проломил череп
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24.05.17 15:00
Сотрудниц салона сотовой связи Благовещенска обвиняют в мошенничестве
24.05.17 14:54
В Уфе девушка за рулем «Тойоты» сбила подростка на мопеде
24.05.17 14:49
В Уфимском районе скотник упал и проломил череп
24.05.17 14:39
Уфимский полицейский предстанет перед судом за мошенничество
24.05.17 14:37
Башкирские аграрии покончили с горохом, на очереди овес
24.05.17 14:31
Башкирские бадминтонисты привезли медали из Хорватии
24.05.17 14:08
В Белорецке ликвидированы две несанкционированные свалки
24.05.17 13:45
В Уфе пройдет фестиваль «Боевая высота»
24.05.17 13:44
В День защиты детей аэропорт «Уфа» организует авиапленэр
24.05.17 13:29
В Белебее запретили нелегальные перевозки
24.05.17 13:29
Житель Сибая получил реальный срок за оскорбление инспектора ДПС
24.05.17 12:57
В Башкирии подорожали эвакуатор и штрафстоянка
24.05.17 12:42
В Мелеузовском районе незаконно передали в частные руки, особо охраняемую землю
24.05.17 12:25
Уфимскому лимонарию больше ничего не угрожает
24.05.17 12:18
В Стерлитамаке именинник получил от приятеля удар ножом в грудь
24.05.17 12:01
Только один день в Уфе будет открыта выставка «Ноль отходов»
24.05.17 11:54
Уфимцу выписали штраф в шестидесятикратном размере предложенной взятки
24.05.17 11:48
В Уфе родственники насмерть сбитого пешехода взыскали компенсацию
24.05.17 11:43
В Башкирии судебные приставы звонят должникам, а не пишут
24.05.17 11:35
В республике вертолетному клубу запретили перевозить пассажиров
24.05.17 11:26
Детям запретят участвовать в протестных акциях
24.05.17 11:06
В Уфе чиновники проведут «Экологический субботник»
24.05.17 10:47
В Уфе канатную дорогу остановят на ремонт
24.05.17 10:27
Велофестиваль в Уфе «закроет» центр города
24.05.17 10:22
Двое уфимцев задержаны за разбойное нападение на подростков
24.05.17 10:10
В Башкирии за периоды ухода за инвалидами и пожилыми будут автоматически начисляться пенсионные баллы
24.05.17 10:05
В Уфе обокрали банкомат с помощью горелки
24.05.17 10:01
На улице Бакалинской в Уфе выключат светофоры
24.05.17 10:00
В Старой Уфе на день отключат воду
23.05.17 17:21
В Башкирии весенние заморозки могут угрожать урожаю
23.05.17 17:04
В Уфе мошенницы обокрали пенсионерку на 1,3 миллиона рублей
23.05.17 16:52
Рустэм Хамитов: почти половина объема инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль
23.05.17 16:46
Под отзыв попали 8890 Jeep Grand Cherokee
23.05.17 16:43
Рустэм Хамитов: Башкирия нашла в лице «Роснефти» серьезного партнера
23.05.17 16:07
В Уфе открылся форум нефтяников и газовиков
23.05.17 15:42
Впервые в России ночная экскурсия в аэропорту прошла в Уфе
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
23.05.17 14:54
Жители Башкирии стали больше покупать и меньше строить?
23.05.17 14:16
В Уфе снизилась аварийность на тепловых сетях
23.05.17 14:09
В Уфе в сад имени Аксакова вернулись лебеди
23.05.17 14:08
В Уфе прошла презентация нового троллейбуса
23.05.17 13:54
В Калининском районе Уфы задержан грабитель
23.05.17 13:37
Классики Башкортостана заняли пьедестал почета на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе
23.05.17 12:48
В Уфе Роспотребнадзор рассказывает о детских игрушках
23.05.17 12:39
В Дюртюлях осуждены организаторы подпольного казино
23.05.17 12:39
Пенсионерке из Октябрьского не хотели выделять новое жилье
23.05.17 12:30
В Уфе главбух детской стоматологии осуждена за хищение 5 миллионов рублей
23.05.17 12:20
Житель Белебея ударил собутыльника, тот упал с лестницы и скончался
23.05.17 12:06
В Башкирии лишь треть жителей не имеет сердечно-сосудистых заболеваний
23.05.17 11:18
Ирек Ялалов предложил чиновникам пересесть на велосипеды
23.05.17 11:11
В Уфе все желающие смогут пополнить банк крови
23.05.17 11:10
В Иглинском районе руководитель школы скрыл произошедший с учителем несчастный случай
23.05.17 11:03
В Уфе деревообрабатывающее предприятие не выплачивало 18 миллионов рублей по зарплате
23.05.17 10:55
В Уфе до 20 октября перекроют часть улицы Менделеева
23.05.17 10:39
В Уфе без вести пропал 66-летний мужчина
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