Уфимский полицейский предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего ныне бывшего старшего оперуполномоченного отдела угрозыска отдела полиции № 6 УМВД России по Уфе, обвиняемого по статье «покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения».

В прошлом году был наложен арест на 30 соток земле в деревне Жилино, в отношении владельца которой расследовалось уголовное дело по факту мошенничества. В сентябре того же года страж порядка предложил собственнику снять арест с участка стоимостью 2,4 миллиона рублей за 250 тысяч.

Оперуполномоченный был задержан с поличным сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ. Свою вину он признал и в ноябре был уволен со службы. Уголовное дело будет направлено суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.