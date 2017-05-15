Башкирские аграрии покончили с горохом, на очереди овес

24.05.17 Сегодня - День кадровика в России

24.05.17 Сегодня - День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

24.05.17 В Уфе 4 июня в парке имени Якутова пройдет фестиваль рыбалки

24.05.17 Власти Башкирии объявили торги на реконструкцию дороги Бирск-Сатка за 4,2 млрд рублей

24.05.17 В Башкирии установят скульптуру медовой соты с пчелой

24.05.17 Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 37,5 млрд рублей

24.05.17 В Башкирии за три года планируется заменить 2700 лифтов

24.05.17 «Мегафон» предложил три вида компенсации за масштабный сбой в связи

24.05.17 В Уфе XXI Международный фестиваль им. Р.Нуреева открылся легендарным балетом «Журавлиная песнь»

24.05.17 В Башкирии задержали хулиганов, взломавших банкомат горелкой

24.05.17 Главный тренер «Уфы» Сергей Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

24.05.17 В Уфе на проспект С. Юлаева возвращены куница и телега

24.05.17 В Башкирии за информацию о пропавшей Яне Перчаткиной предлагают 300 тысяч рублей