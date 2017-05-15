В Башкирии весенние заморозки могут угрожать урожаю

Национальный союз агростраховщиков (НСА) распространило сообщение по результатам космического мониторинга озимых в Приволжском федеральном округе. Вывод страховщиков неутешительный: майские заморозки сказались на состоянии сельскохозяйственных культур. Сроки начала активной вегетации посевов сдвинулись на 2-3 недели, наблюдается ярко выраженная задержка в развитии растений.

— Критическая ситуация складывается в центральной части и на севере Поволжья, — говорит президент НСА Корней Биждов. — В зоне риска остаются Татарстан, Республика Марий-Эл, Удмуртия, равнинная часть Башкирии, центр и север Нижегородской области, северные территории Чувашии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. На момент мониторинга НСА показатели вегетационного индекса озимых культур в этих регионах оказались на 20-30% ниже средних многолетних значений. Очевидно, что на развитии культур сказались майские холода, сопровождавшиеся в отдельных областях заморозками и снегом.