В Уфе мошенницы обокрали пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

фоторобот подозреваемой



Фото: предоставлено пресс-службой МВД России по Уфе

За «снятие порчи» жительница Инорса отдала все сбережения и золотые украшения, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

На днях к пожилой женщине на улице подошли две незнакомки и сказали, что на ней «очень сильная порча», из-за которой болеет она и ее близкие. В качестве подтверждения «диагноза», одна из злоумышленниц сходила в магазин, купила яйца, после чего недалеко от магазина они разбили яйцо о землю и внутри оказался сгусток черного цвета. Вслед за этим «целительница» попросила уфимку принести фото родственников, с которым затем провела ряд манипуляций и попросила женщину посыпать снимок землей – на фотографии проступил крест.

В конечном итоге незнакомка сообщила, что «порча» лежит на деньгах, которые нужно отдать для очищения. Спустя пару дней 68-летняя уфимка принесла все накопления и ювелирные изделия. Незнакомка скрылась с ними. Пенсионерка, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Первой мошеннице на вид 40-45 лет, рост около165 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы. Была одета в блузку, клетчатый жакет, темные брюки. Второй на вид лет 60, рост около155 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в серую вязаную кофту, темную прямую юбку.

Тем, кому что-либо известно о мошенницах, пресс-служба управления МВД России по Уфе просит сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 279-39-02, 237-19-60, 279-48-70 или 02

фоторобот подозреваемой

