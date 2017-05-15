Под отзыв попали 8890 Jeep Grand Cherokee

Речь идет об автомобилях с автоматической коробкой передач, реализованных с сентября 2014 по апрель 2016 года согласно VIN-кодам, указанным на сайте Росстандарта.

В данных моделях электронный селектор коробки передач может допустить движение автомобиля с заглушенным двигателем когда водитель находится в салоне, а стояночный тормоз не включен и рычаг коробки не переведен в положение парковки.

Владельцев проинформируют через рассылку писем и/или по телефону. На транспорте установят новое программное обеспечение с функцией, не позволяющей водителю покинуть машину, пока не переведет рычаг АКПП в положение PARK. Кроме того, в руководство по эксплуатации автомобиля будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции, сообщает Росстандарт.