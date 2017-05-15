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23.05.17 | 16:43 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: Башкирия нашла в лице «Роснефти» серьезного партнера
Приход в республику глобальной и самой большой нефтяной компании мира «Роснефти» открывает новую важную страницу в истории башкирской отрасли, заявил глава республики Рустэм Хамитов на пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума, который проходит в Уфе в рамках XXV международной выставки «Газ. Нефть. Технологии – 2017».
«Мы очень близко взаимодействуем. Андрей Николаевич (А.Н. Шишкин, президент АНК «Башнефть»-«РБ») не даст соврать – мы еженедельно созваниваемся, переписываемся», пояснил он.
По словам главы региона, республика нашла в лице «Роснефти» «очень крепкого, серьёзного партнера». «Мы довольны тем, как несколько месяцев назад состоялось приобретение «Башнефти» «Роснефтью», и тем, как идут наши совместные дела», отметил он.
Рустэм Хамитов добавил, что республика формирует перечень производимого оборудования, машин и механизмов, которые могут работать «на нужды ведущих нефтяных компаний».
Кроме того, по его словам, налаживается тесное взаимодействие башкирских машиностроительных предприятий с «Роснефтью». «Уже и «Газпром», «Сибур» смотрят, что у нас можно производить. И это всё сказывается на загрузке нашего машиностроительного нефтяного комплекса», сказал глава региона.
Российский нефтегазохимический форум будет работать до 26 мая.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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