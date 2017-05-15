В Уфе открылся форум нефтяников и газовиков

Свыше 400 отечественных и зарубежных компаний принимают участие в юбилейной, 25 по счету, международной выставке «Газ. Нефть. Технологии», открывшейся сегодня в Уфе.

В главном событии форума — пленарном заседании «Нефтегазохимическая отрасль России — достижения и проблемы» — принял участие и глава республики Рустэм Хамитов. Он отметил важность нефтегазохимии для всей экономики страны. «И хотя доля добывающей отрасли нефтяной промышленности в общем балансе невелика — три процента, — заметил Рустэм Хамитов, — то в первичной переработке — девять процентов, производстве бензинов, дизельного топлива — 14 процентов. Это уже солидно».

Что нужно сделать, чтобы увеличить эти цифры еще? Об этом сегодня говорили ученые с мировыми именами. Глубина переработки нефти в стране пока отстает от мировых уровней. В газохимической сфере это отставание просто катастрофическое — до десяти раз, к примеру, от уровня США. Первые шаги по ликвидации отставания делаются — в Салавате, например, вводятся новые производства по переработке. Но этого явно недостаточно.

Предложения специалистов по дальнейшему развитию отрасли будут анализироваться. Вице-премьер регионального правительства Фархад Самедов сказал, что намечается поездка в Китай, далеко обогнавшем нас в этом вопросе, а затем уже встреча с потенциальными инвесторами, чтобы обсудить пути дальнейшего развития газохимии в Башкирии. «Нам нужно строить два новых завода по переработке газа в республике, — говорит Самедов. — Ведь профицит газа в Башкортостане — более 1,5 десятков миллиардов тонн».