Впервые в России ночная экскурсия в аэропорту прошла в Уфе



Фото: предоставлено пресс-центром аэропорта "Уфа"

Экскурсанты получили массу незабываемых впечатлений, сообщает пресс-центр компании.

В «Ночь музеев» уфимский аэропорт решил предоставить гостям свою программу и объявил о сборе заявок. В итоге, желание выразили более двух тысяч человек, среди которых было отобрано допустимое количество, а тем, кто не попал в число счастливчиков, был открыт Музей гражданской авиации.

Участники ночной прогулки побывали в кармане рулежной дорожки, откуда просматривается взлетно-посадочная полоса и где смогли увидеть, как буквально друг за другом приземлились суда четырех авиакомпаний. Захватывающим было наблюдение и за взлетающим воздушным судном – звук набирающего скорость самолета и его отрыв от полосы вызвали особый восторг.

Также программа включила проезд по взлетно-посадочной полосе, осмотр самолета ИЛ-76, а конечным пунктом стал тренажер ТУ-154, на борт которого смог подняться любой желающий, а также представить себя не только в качестве пассажира, но и пилота.