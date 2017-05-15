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23.05.17 | 15:42 НОВОСТИ | Архив новостей
Впервые в России ночная экскурсия в аэропорту прошла в Уфе
Фото: предоставлено пресс-центром аэропорта "Уфа"
Экскурсанты получили массу незабываемых впечатлений, сообщает пресс-центр компании.
В «Ночь музеев» уфимский аэропорт решил предоставить гостям свою программу и объявил о сборе заявок. В итоге, желание выразили более двух тысяч человек, среди которых было отобрано допустимое количество, а тем, кто не попал в число счастливчиков, был открыт Музей гражданской авиации.
Участники ночной прогулки побывали в кармане рулежной дорожки, откуда просматривается взлетно-посадочная полоса и где смогли увидеть, как буквально друг за другом приземлились суда четырех авиакомпаний. Захватывающим было наблюдение и за взлетающим воздушным судном – звук набирающего скорость самолета и его отрыв от полосы вызвали особый восторг.
Также программа включила проезд по взлетно-посадочной полосе, осмотр самолета ИЛ-76, а конечным пунктом стал тренажер ТУ-154, на борт которого смог подняться любой желающий, а также представить себя не только в качестве пассажира, но и пилота.
Автор: Марат САТТАРОВ
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