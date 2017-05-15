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23.05.17 | 15:05 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
В «Роскосмосе» выбор объясняют тем, что наша республика – один из самых передовых субъектов РФ по уровню развития и темпам внедрения геоинформационных систем.
Башкортостан станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников. Ее протестируют до конца этого года, в дальнейшем начнут внедрять поэтапно. Наш регион выбрали пилотным потому, что является одним из самых передовых в России по уровню развития и внедрению геоинформационных систем. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал представитель госкорпорации Михаил Киречко.
На беспилотники поставят специальное программное обеспечение на базе ГЛОНАСС. Система позволит избегать столкновения квадрокоптеров, сделает невозможными их полеты над аэропортами и военными объектами, даст возможность контролировать их перемещения. Также система призвана расширить использование беспилотных летательных аппаратов. Сейчас они не более, чем модные гаджеты, которые массово не применяются именно по соображениям безопасности, подчеркнул М. Киречко.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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