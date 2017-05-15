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23.05.17 | 14:54 НОВОСТИ | Архив новостей
Жители Башкирии стали больше покупать и меньше строить?
Индекс промышленного производства в республике за четыре месяца вырос против того же периода прошлого года на 2,1 процент, сообщает Башкортостанстат.
Предприятия отгрузили товаров собственного производства, оказали услуг собственными силами на 659 млрд 433,3 млн рублей.
При этом наибольший рост показали розничная торговля –оборот вырос почти на четыре процента, общепит –на 3,6 процента, а также производство сельскохозяйственной продукции – на 3,1 процента.
В то же время ввод жилых домов сократился на 14,7 процента, а строительные работы – на 12,5 процентов.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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