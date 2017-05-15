В Уфе снизилась аварийность на тепловых сетях

Аварийность на тепловых сетях снизилась, также меньше стало жалоб в начале отопительного периода, сообщил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

Средняя температура воздуха за отопительный сезон составила минус 5,7 градуса, что на 3,1 градуса холоднее по сравнению с предыдущим сезоном. Тепло подавалось 218 дней против 203 дней в прошлом году. Его отпущено 7,3 млн Гкал - на 0,6 млн Гкал больше.

При этом задолженность населения за услуги ЖКХ выросла и на 1 мая составила 2,41 млрд рублей. Заключено 346 соглашений о рассрочке платежей. Подача электроэнергии и горячей воды ограничена 41 тысяче должников.