В Башкирии май закончится заморозками?

Последние дня мая жителей республики теплом не порадуют. По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха в третьей декаде месяца в Башкирии ожидается на один градус ниже нормы.

Мало того, в середине этой недели метеорологи пугают слабыми ночными заморозками в воздухе и на поверхности почвы.

Погода всю неделю будет «неустойчивой с дождями разной интенсивности в начале и в конце недели». Правда, днем ожидается потепление до 18-24°.

Но в конце недели снова похолодает, отмечает Башгидрометцентр.