Родителям детсадовцев могут вернуть льготы

Поручение пересмотреть порядок выплаты компенсаций при оплате за детский сад дал во время рабочей поездки в Краснокамский район в минувшую субботу глава республики Рустэм Хамитов, сообщает пресс-служба правительства.

Министерство образования внесло в правительство предложение о приостановлении изменений, ранее внесенных в закон.

Если решение будет принято, компенсация на первого ребенка составит 20 процентов, на второго - 50 процентов, на третьего и последующих детей - 70 процентов.

Напомним, что до 1 марта льготой при оплате за детский сад пользовались все родители. Однако затем право на компенсацию оставили только за малоимущими и некоторыми другими категориями семей. Это вызвало возмущение у родителей.