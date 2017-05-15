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22.05.17 | 15:48 НОВОСТИ | Архив новостей
Родителям детсадовцев могут вернуть льготы
Поручение пересмотреть порядок выплаты компенсаций при оплате за детский сад дал во время рабочей поездки в Краснокамский район в минувшую субботу глава республики Рустэм Хамитов, сообщает пресс-служба правительства.
Министерство образования внесло в правительство предложение о приостановлении изменений, ранее внесенных в закон.
Если решение будет принято, компенсация на первого ребенка составит 20 процентов, на второго - 50 процентов, на третьего и последующих детей - 70 процентов.
Напомним, что до 1 марта льготой при оплате за детский сад пользовались все родители. Однако затем право на компенсацию оставили только за малоимущими и некоторыми другими категориями семей. Это вызвало возмущение у родителей.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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