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22.05.17 | 15:26 НОВОСТИ | Архив новостей
Яровой сев в Башкирии догоняет прошлый год
По данным центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня яровые зерновые зернобобовые культуры посеяны на площади 1811 тыс.га или 84 процента, что всего 7 процентов ниже уровня прошлого года.
Не будь дождей в выходные, то темпы сравнялись бы с прошлогодними, хотя нынче весенне-полевые работы и начались на две недели позже. Как сообщают в пресс-службе минсельхоза республики, самые высокие темпы сева отмечены в Баймакском (96 процентов), Балтачевском (95 процентов), Бураевском (93 процента), Абзелиловском (93 процента), Татышлинском (92 процента), Краснокамском (92 процента) районах.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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