Яровой сев в Башкирии догоняет прошлый год

22.05.17 Сегодня - Международный день биологического разнообразия

22.05.17 В Башкирии за информацию о пропавшей Яне Перчаткиной предлагают 300 тысяч рублей

22.05.17 В Уфе 4 июня в парке имени Якутова пройдет фестиваль рыбалки

22.05.17 Рустэм Хамитов поручил Правительству пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады

22.05.17 В Уфе и Уфимском районе выявлены семь водоемов с личинками малярийных комаров

22.05.17 В Башкирии от укусов клещей пострадали 765 детей

22.05.17 В Уфе состоялся совместный концерт творческих коллективов Башкортостана и Крыма

22.05.17 МЧС по Башкирии предупреждает о сильных ливнях и шквалистом ветре

22.05.17 В Башкирию прибыла автоэкспедиция «Заповедный пояс. От Урала до Байкала»

22.05.17 Власти Башкирии объявили торги на реконструкцию дороги Бирск-Сатка за 4,2 млрд рублей

22.05.17 В Башкирии установят скульптуру медовой соты с пчелой