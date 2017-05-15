Рустэм Хамитов поздравил игроков команды "Уфа" с удачным завершением сезона

Футбольная "Уфа" в завершившемся чемпионате России заняла седьмое место. Поздравить коллектив с этим событием приехал глава республики.

Башкирские футболисты впервые в своей истории забрались так высоко в турнирной таблице. Ведь три года назад они выступали еще только в первенстве ФНЛ.

В последнем туре чемпионата России уфимцы играли с екатеринбургским «Уралом». Болельщики вывесили на трибунах баннер: «Сказали — сделали: мы восьмые». Однако выиграв игру — 1:0, «Уфа» сумела подняться еще на одну ступеньку — наш конкурент московский «Локомотив» свою игру проиграл.

— Я не мог не приехать сегодня к вам, — глава республики Рустэм Хамитов лично поздравил футболистов с итогами чемпионата. — Замечательный результат – наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю.