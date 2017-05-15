В северной части Уфы отключат горячую и холодную воду

Горячую и холодную воду отключат в жилых домах по ряду улиц северной части города, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

С 11.00 23 мая до 3.00 24 мая не будет воды в детском саду № 275, водоразборной колонке по ул. Мечетлинской, 19, в жилых домах по ул. Волгоградской, пер. Майскому, ул. Татышлинской, Майской, Ашинской, Мечетлинской, Кигинской. Ограничения связаны с монтажом задвижек в многоэтажных жилых домах по ул. Сельской и Мечетлинской.

24 мая с 10.00 до 20.00 в связи с ремонтными работами отключат горячую и холодную воду в детском саду № 222, жилых домах по ул. Первомайской, 50/1, Невского, 6, 6/1, 8, Интернациональной, 87/1, 89, 91/1.

26 мая с 10.00 до 16.00 не будет холодной воды в ДЮСШ олимпийского резерва по велоспорту и жилых домах по ул. Архитектурной, 2, 4, 8, 10.