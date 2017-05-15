«Чистая Сакмара» притягивает все больше людей

Для участия в стартовавшей в Зауралье экологической акции "Чистая Сакмара" каждый день на ее берега высаживается новый десант.

В Баймакском районе река Сакмара протекает мимо пятидесяти деревень и сел. На расчистку ее берегов выходят не только местные жители. Почти три километра недалеко от села Нигаматово прошел по берегу Сакмары коллектив Сибайского территориального комитета Минэкологии республики. Его улов – три куба мусора, сообщил «РБ» главный эколог района Галим Сафиуллин.

Представители администрации Сибая во главе с мэром Халитом Сулеймановым совершили экологический марш-бросок возле села Первое Иткулово. Сюда же завтра собирается коллектив сибайских газовиков.

Вся информация о происходящем и фотографии с субботников фиксируются в специальном альбоме.

Напомним, масштабная акция «Чистая Сакмара» стартовала в Абзелиловском. На будущей неделе эстафету баймакцев примут жители Зилаирского района, которые в свою очередь передадут ее хайбуллинцам. Инициативу зауральцев поддержат и жители Оренбуржья.