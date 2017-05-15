В Уфе состоялась встреча глав Башкирии и Крыма

В Конгресс-холле в Уфе состоялась встреча главы Башкортостана Рустэма Хамитова и главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Обсуждались вопросы укрепления делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.

Р. Хамитов отметил, что «отношения между республиками очень тесные и близкие». «Начиная с 2014 года, мы находимся в хорошем контакте: вместе работаем, вместе продвигаемся вперёд», - напомнил глава республики. При этом он заверил, что все связанное с поддержкой Крыма, с оказанием помощи, будет продолжено. «Будем работать в этом направлении. Мы – Республика Башкортостан как серьёзный, мощный субъект Российской Федерации – сделаем всё, чтобы продолжающееся вхождение Крыма в экономическое и административное пространство России было мягким, спокойным, разумным», - сказал Рустэм Хамитов.

В свою очередь глава Крыма подтвердил, что «в самые сложные минуты Башкортостан был рядом». «Я благодарен вам за дружбу, за чувство ответственности за регион, за чувство локтя, товарищества», - подчеркнул он. Аксенов высказал уверенность, что « крымчане в хорошем смысле «отработают» в том плане, что мы предложим такие режимы взаимодействия, при которых этот контакт будет выгоден и Башкортостану, и Крыму».

Справка

Как сообщает пресс-служба главы РБ, в 2015 году объём торговли между Башкортостаном и Крымом достиг 2,96 млрд рублей, основная часть этой суммы приходится на экспорт. По сравнению с 2014 годом товарооборот вырос в 2,7 раза за счёт увеличения поставок в Крым автомобильного бензина и дизельного топлива, а также организации поставок молочной продукции.