В прошлом году они украли с них почти 70 тысяч цветов.

Уфимцы ежедневно разоряют клумбы, в прошлом году они украли около 70 тысяч цветов. Такую цифру озвучивает МУП «Горзеленхоз», подчеркивая, что каждый день их высаживается около 25 тысяч. Цветы подбираются с учетом дизайна, современных тенденций, климата и почв, это трудоемкая работа. С начала сезона уже высажено около 350 тысяч штук.

Администрация Уфы призывает уфимцев не разорять клумбы, отмечая, что они подчеркивают имидж города.