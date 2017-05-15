В Уфе владелец «Лексуса» оплатил 13 штрафов, боясь лишиться автомобиля

Сумма задолженности составляла 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

С помощью «Дорожного пристава» в Калининском районе столицы был выявлен автомобиль, за владельцем которого числились 13 неоплаченных штрафов ГИБДД. Приставы разъяснили мужчине последствия неуплаты, в том числе и возможность ареста транспорта. Автовладелец, не желая расставаться с элитным внедорожником, незамедлительно оплатил долг.

Как сообщает источник, в преддверии выходных будут организованы совместные посты с использованием «Дорожного пристава» на выездах из городов и крупных населенных пунктов.