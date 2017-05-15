В Мелеузовском районе мастер леса обманул глухонемого инвалида

Он организовал махинацию с продажей древесины, взяв с потерпевшего 14 тысяч рублей.

Мастер леса Стерлитамакского лесхоза должен был очистить от сухостоя несколько делянок и вывезти его. Однако он обманом продал не представляющую ценности древесину местному глухонемому инвалиду, объяснив тому, что якобы за 14 тысяч рублей добился, чтобы пострадавшему выделили участок для заготовки дров, сообщает прокуратура республики.

Затем 35-летний сотрудник лесхоза показал инвалиду чужую делянку, откуда тот и вывез 40 кубометров сухостоя, заплатив мошеннику деньги.

Узнав об обмане, сельчанин написал заявление в прокуратуру, после проверки на афериста завели уголовное дело.