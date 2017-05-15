Житель Уфы оштрафован за сбыт сильнодействующего вещества

19.05.17 В Швейцарии 4 июня отметят башкирский сабантуй

19.05.17 В Башкирии началась реализация федерального проекта «Безопасные качественные дороги»

19.05.17 В Уфе открылся Центр оценки квалификации специалистов машиностроительной отрасли

19.05.17 В Башкирии не поддержали идею проведения референдума за прямые выборы мэров

19.05.17 В Челябинской области пройдут мероприятия, посвященные духовному наследию башкирского народа

19.05.17 В Уфе в парке Победы устанавливают памятник морякам, погибшим на подводной лодке «Курск»

19.05.17 Башкирия вошла в число регионов России с крупнейшим рынком авто с пробегом

19.05.17 В Уфе 20 мая пройдет детский фестиваль барбекю

19.05.17 В Стерлитамаке закрывают два городских кладбища

19.05.17 Началась подготовка к III форуму малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе

19.05.17 В центре Уфы сгорел двухэтажный барак

19.05.17 В Башкирии за информацию о пропавшей Яне Перчаткиной предлагают 300 тысяч рублей

19.05.17 В Уфе ожидаются похолодание, дожди