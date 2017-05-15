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19.05.17 | 12:38 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлибашевском районе вор украл мясо и уснул на месте преступления
Его приговорили к одному году условного лишения свободы.
Проходя мимо соседского дома, нетрезвый житель Стерлибашевского района, увидел, что на входной двери висит замок. Сломав его, мужчина проник в жилище, вытащил из холодильника шесть килограммов говядины и палку конской колбасы, сложил добычу у входа и уснул прямо на месте преступления. Спящим его и застали хозяева.
В суде воришка вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд счел это смягчающим обстоятельством и назначил подсудимому один год условного лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил, сообщается на сайте Верховного Суда РБ.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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